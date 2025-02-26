Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Халидж — Аль-Иттихад. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Полузащитник «Спартака» Маркиньос ответил, в чём сила Деяна Станковича

Полузащитник «Спартака» Маркиньос ответил, в чём сила Деяна Станковича
Аудио-версия:
Комментарии

Бразильский полузащитник московского «Спартака» Маркиньос ответил на вопрос, в чём сила сербского главного тренера красно-белых Деяна Станковича.

«Чемпионский менталитет. Станкович всегда хочет быть первым и доносит этот посыл до команды. Он каждый день думает о том, как стать чемпионом, но главное — обладает достаточным даром убеждения, чтобы объединить коллектив. Он выигрывал Лигу чемпионов футболистом и знает, что и каким тоном нужно говорить в том или ином моменте. Нашему тренеру нет дела до того, что происходит с «Зенитом», ЦСКА или любой другой командой. Здесь и сейчас для него имеет значение только «Спартак», — рассказал Маркиньос в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Деян Станкович возглавил «Спартак» в июне 2024 года. Под его руководством красно-белые завершили осеннюю часть сезона РПЛ на третьем месте, набрав 37 очков в 18 матчах, отставание от лидирующих «Краснодара» и «Зенита» составляет два очка.

Полное интервью с Маркиньосом читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

Видео: Роман Зобнин — о рестарте РПЛ и новичках «Спартака»

Календарь РПЛ
Турнирная таблица РПЛ
Комментарии
Новости. РПЛ
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android