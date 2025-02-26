Полузащитник «Спартака» Маркиньос ответил, в чём сила Деяна Станковича

Бразильский полузащитник московского «Спартака» Маркиньос ответил на вопрос, в чём сила сербского главного тренера красно-белых Деяна Станковича.

«Чемпионский менталитет. Станкович всегда хочет быть первым и доносит этот посыл до команды. Он каждый день думает о том, как стать чемпионом, но главное — обладает достаточным даром убеждения, чтобы объединить коллектив. Он выигрывал Лигу чемпионов футболистом и знает, что и каким тоном нужно говорить в том или ином моменте. Нашему тренеру нет дела до того, что происходит с «Зенитом», ЦСКА или любой другой командой. Здесь и сейчас для него имеет значение только «Спартак», — рассказал Маркиньос в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Деян Станкович возглавил «Спартак» в июне 2024 года. Под его руководством красно-белые завершили осеннюю часть сезона РПЛ на третьем месте, набрав 37 очков в 18 матчах, отставание от лидирующих «Краснодара» и «Зенита» составляет два очка.

Полное интервью с Маркиньосом читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

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