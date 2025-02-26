Полузащитник «Спартака» Маркиньос показал фавелу, в которой вырос в Бразилии

Бразильский полузащитник московского «Спартака» Маркиньос рассказал о своём детстве и показал, в каких условиях оно прошло.

«Я всегда был ментально сильным. Я вырос в фавеле, в бедной семье. У нас не было ничего! Я покажу одно видео. Смотри, в этой лачуге мы жили 15 лет назад. Втроём с двумя братьями спали в маленькой комнатушке. Сейчас там уже никто не живёт. Я достаточно зарабатываю, чтобы обеспечить родным человеческие условия для жизни, но никогда не забываю, откуда я вышел. Я часто навещаю эти места в отпуске и показываю их своим детям, чтобы они ценили то, что имеют. В моём детстве было много вещей, которые меня закалили, сделали сильнее. Мой папа прожил очень непростую жизнь, но всегда оставался для меня примером жизнелюбия. Он говорил: «Ты должен отдавать всего себя футболу, чтобы вырваться отсюда». Теперь я «шеф» нашей семьи и должен о ней заботиться», — рассказал Маркиньос в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Видео: Фавела, в которой жил игрок игрок «Спартака» Маркиньос

Полное интервью с Маркиньосом читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.