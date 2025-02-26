Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Халидж — Аль-Иттихад. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Полузащитник «Спартака» Маркиньос показал фавелу, в которой вырос в Бразилии

Полузащитник «Спартака» Маркиньос показал фавелу, в которой вырос в Бразилии
Аудио-версия:
Комментарии

Бразильский полузащитник московского «Спартака» Маркиньос рассказал о своём детстве и показал, в каких условиях оно прошло.

«Я всегда был ментально сильным. Я вырос в фавеле, в бедной семье. У нас не было ничего! Я покажу одно видео. Смотри, в этой лачуге мы жили 15 лет назад. Втроём с двумя братьями спали в маленькой комнатушке. Сейчас там уже никто не живёт. Я достаточно зарабатываю, чтобы обеспечить родным человеческие условия для жизни, но никогда не забываю, откуда я вышел. Я часто навещаю эти места в отпуске и показываю их своим детям, чтобы они ценили то, что имеют. В моём детстве было много вещей, которые меня закалили, сделали сильнее. Мой папа прожил очень непростую жизнь, но всегда оставался для меня примером жизнелюбия. Он говорил: «Ты должен отдавать всего себя футболу, чтобы вырваться отсюда». Теперь я «шеф» нашей семьи и должен о ней заботиться», — рассказал Маркиньос в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Видео: Фавела, в которой жил игрок игрок «Спартака» Маркиньос

Полное интервью с Маркиньосом читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.
Комментарии
Новости. РПЛ
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android