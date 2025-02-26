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Полузащитник «Спартака» Маркиньос охарактеризовал новичков команды

Полузащитник «Спартака» Маркиньос охарактеризовал новичков команды
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Полузащитник «Спартака» Маркиньос высказался о зимних новичках московского клуба — Пабло Солари, Ливае Гарсии и Илье Помазуне.

«Классные футболисты и отличные ребята. Мы можем поболтать о чём угодно. Но главное, что с их приходом «Спартак» стал ещё сильнее. Тот же Пабло уже показал, что является большим игроком, в первом же матче забил гол. Впереди у «Спартака» много сложных игр, и скорость, техника Солари нам очень пригодятся. Не сомневаюсь, что он добавит нам качества, а все вместе мы проведём великолепный сезон. В «Спартаке» сегодня и футболисты, и тренеры живут одной целью», — сказал Маркиньос в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Полное интервью с Маркиньосом читайте в ближайшее время на «Чемпионате».

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