Анчелотти заявил, что Мбаппе готов сыграть с «Реалом Сосьедад», несмотря на удаление зуба
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти рассказал, что нападающий команды Килиан Мбаппе готов принять участие в матче 1/2 финала Кубка Испании с «Реалом Сосьедад». Ранее французский футболист пропустил тренировку «сливочных» из-за удаления зуба.
Кубок Испании . 1/2 финала. 1-й матч
26 февраля 2025, среда. 23:30 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Килиан поедет вместе с командой и будет доступен», — приводит слова Анчелотти известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X.
Матч между «Реалом» Мадрид и «Реалом Сосьедад» состоится сегодня, 26 февраля. Игра пройдёт на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучит в 23:30 мск.
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