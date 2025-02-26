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«На двоих у них 8 «Золотых мячей». Шапи Сулейманов опубликовал совместное фото с Месси

«На двоих у них 8 «Золотых мячей». Шапи Сулейманов опубликовал совместное фото с Месси
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Российский нападающий американского клуба «Спортинг Канзас-Сити» Магомед-Шапи Сулейманов опубликовал в своих соцсетях совместную фотографию с аргентинским форвардом Лионелем Месси после ответного матча первого раунда Кубка чемпионов КОНКАКАФ с «Интер Майами» (1:3).

Фото: Скриншот из соцсетей Магомеда-Шапи Сулейманова

«На двоих у них восемь «Золотых мячей», — подписал данное фото Сулейманов.

Напомним, о переходе Сулейманова «Канзас» объявил в начале февраля. Магомед-Шапи является выпускником академии «Краснодара». В составе взрослой команды «быков» он принял участие в 124 матчах во всех турнирах, в которых отметился 23 голами и восемью результативными передачами.

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