«Ну какая же машина!» Вратарь «Динамо» отреагировал на 883-ю шайбу Овечкина в НХЛ

Вратарь московского футбольного клуба «Динамо» Игорь Лещук прокомментировал заброшенную шайбу российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в ворота «Калгари Флэймз».

«Ну какая же машина Ови! В 39 лет забивает почти в каждой игре, и уже осталось совсем чуть-чуть до рекорда! Каждое утро открываю хоккейные каналы, чтобы увидеть, забил ли Овечкин», — написал Лещук в своём телеграм-канале.

В ночь с 25 на 26 февраля на льду «Кэпитал Уан-Арены» в Вашингтоне (США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между клубами «Вашингтон Кэпиталз» и «Калгари Флэймз». Победу со счётом 3:1 одержали гости.