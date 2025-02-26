«Реал Сосьедад» — «Реал»: где смотреть, во сколько начнётся полуфинал Кубка Испании

Сегодня, 26 февраля, состоится первый полуфинальный матч, в котором встретятся «Реал Сосьедад» и мадридский «Реал». Команды будут играть на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне (Испания). Встречу будет обслуживать бригада арбитров во главе с Хосе Санчесом Мартинесом. Стартовый свисток прозвучит в 23:30 мск.

В прямом эфире игру покажет федеральный телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Напомним, в четвертьфинале мадридский «Реал» обыграл «Леганес» (3:2), а «Реал Сосьедад» переиграл «Осасуну» (2:0). Ответные матчи 1/2 финала состоятся 1-2 апреля.

Действующим обладателем трофея является «Атлетик» Бильбао, обыгравший в финале прошлого розыгрыша «Мальорку» (1:1 (4:2 пен)).