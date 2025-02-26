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Полузащитник «Спартака» Маркиньос назвал главный фактор осеннего преображения команды

Полузащитник «Спартака» Маркиньос назвал главный фактор осеннего преображения команды
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Полузащитник «Спартака» Маркиньос назвал главный фактор улучшения игры московского клуба осенью 2024 года.

«Психология. Это самое важное в спорте. Если ты сомневаешься в себе или товарищах — никогда не станешь первым. А мы уверены друг в друге и в команде. Поверили, что способны выиграть титул. Конечно, в игре всегда есть вещи, которые можно и нужно улучшать. Но главное, что мы выросли ментально. На каждый матч выходим с целью победить», — сказал Маркиньос в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

После завершения первой части нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги «Спартак» набрал 37 очков и на текущий момент занимает третье место, отставая от лидирующих «Зенита» и «Краснодара» на два очка.

Полное интервью с Маркиньосом читайте в ближайшее время на «Чемпионате».

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