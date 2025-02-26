«Где здесь хоть какая‑то бизнес‑логика?» Гендиректор ЦСКА Бабаев — о трансферах «Спартака»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев поделился мыслями о трансферах московского «Спартака» в минувшее зимнее трансферное окно.

— С белой завистью смотрим на коллег из других клубов, но у меня возникает один вопрос: «Где здесь хоть какая‑то бизнес‑логика?» Когда играешь в еврокубках и есть возможность прямых трансферов в Европу, то ты можешь существенно или в полной мере окупить вложенные средства. Сейчас еврокубки абсолютно исключены, а продажи в Европу настолько затруднительны, что практически невозможны. Напрямую продать игрока не то что в Великобританию, но даже в Германию или Италию очень‑очень непросто.

— Если говорить прямо, вас удивили траты «Спартака»?

— Думаю, не только меня. Надеюсь, приехали суперисполнители, которые повысят качество нашего чемпионата и будут радовать зрителей. Конечно, траты «Спартака» удивили, сильно впечатляют, — приводит слова Бабаева «Матч ТВ».

Московский «Спартак» этой зимой подписал трёх футболистов — Илью Помазуна, Пабло Солари и Ливая Гарсию. 28-летний Помазун перешёл в «Спартак» из ЦСКА. 23-летний Солари перешёл в стан красно-белых из аргентинского клуба «Ривер Плейт». 27-летний Ливай Гарсия ранее выступал за афинский АЕК.

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). ЦСКА — шестой. В следующем матче внутреннего первенства армейцы сыграют с «Зенитом». Игра состоится 1 марта.