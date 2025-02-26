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Ибрагимович: терпеть не могу костюм, но жена заставляет носить

Ибрагимович: терпеть не могу костюм, но жена заставляет носить
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Бывший футболист «Милана» Златан Ибрагимович, занимающий должность советника в итальянском клубе, рассказал, что терпеть не может официальный стиль одежды.

«В самом начале я пообещал команде: вы никогда не увидите меня в костюме и галстуке. Но всё быстро изменилось. Нравится ли мне носить костюм? Нет. Я признаю это. Я чувствую себя некомфортно. Я спортсмен, атлет. Но всякий раз, когда я хочу одеться так, как мне хочется, Хелена (супруга. — Прим. «Чемпионата») смотрит на меня и говорит: «Сегодня ты должен надеть костюм». Я отвечаю: «Почему?» А она говорит: «Потому что у тебя пресс-конференция. Так что надень галстук и заткнись. Пойдём». Но я понимаю, что одеваюсь не для того, чтобы показать, кто я сегодня. Я готовлюсь к своей роли. А сегодня я представляю «Милан», — приводит слова Ибрагимовича Football Italia.

Златан Ибрагимович завершил футбольную карьеру летом 2023 года. В декабре того же года швед вернулся в «Милан», заняв должность советника владельцев.

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