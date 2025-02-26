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Тульский «Арсенал» объявил о переходе голкипера Дэвида Сангаре

Тульский «Арсенал» объявил о переходе голкипера Дэвида Сангаре
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Тульский «Арсенал» в своём телеграм-канале объявил о переходе вратаря Дэвида Сангаре из московской «Родины». Российский голкипер с малийскими корнями будет выступать за оружейников под первым номером.

24-летний вратарь занимался в академиях волгоградского «Ротора» и московского «Динамо». За свою карьеру Дэвид успел поиграть за молодёжный и второй состав бело-голубых, столичную «Родину» и тольяттинский «Акрон». Также Сангаре приглашался в юношескую сборную России.

После 21 сыгранного матча в Мелбет Первой лиге «Арсенал» располагается на шестой строчке в турнирной таблице. Подопечные Евгения Сторожука набрали 30 очков. 1 марта «оружейники» сыграют с КАМАЗом в рамках 22-го тура чемпионата.

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