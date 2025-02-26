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Гвардиола не согласился, что переживает самый сложный этап в своей карьере

Гвардиола не согласился, что переживает самый сложный этап в своей карьере
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос, являются ли текущие проблемы «горожан» самым сложным вызовом в его профессиональной карьере. После 26 туров АПЛ «Манчестер Сити» занимает пятое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Ливерпуля» на 20 очков.

«Нет. Мы уже проходили через подобное. Спустя девять лет у нас не та команда, с которой мы начинали. Это не самая большая проблема, были и побольше. Когда я только начинал карьеру, передо мной и моей командой стояло много задач, и мы вместе доказывали, что можем с ними справиться», — приводит слова Гвардиолы испанское онлайн-издание AS.

Гвардиола работает в «Манчестер Сити» с 2016 года. Ранее испанец тренировал мюнхенскую «Баварию» и каталонскую «Барселону».

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