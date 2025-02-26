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Полузащитник «Спартака» Маркиньос: Станкович и Черчесов — два лучших тренера в моей жизни

Полузащитник «Спартака» Маркиньос: Станкович и Черчесов — два лучших тренера в моей жизни
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Полузащитник «Спартака» Маркиньос признался, что считает Деяна Станковича и Станислава Черчесова лучшими тренерами в своей карьере. Под руководством серба он сейчас играет в московском клубе, а с Черчесовым бразилец пересекался в венгерском «Ференцвароше».

«Черчесов — тоже большой тренер. И очень жёсткий, ха-ха! Он очень-очень много разговаривал со мной — постоянно требовал ещё больше бегать и отдаваться на поле. Что его объединяет со Станковичем, так это стремление побеждать и твёрдый характер. В «Ференцвароше» мы выиграли с ним чемпионат и Кубок Венгрии, участвовали в квалификации ЛЧ и Лиге Европы. Черчесов никому в команде не позволял расслабиться, и это правильно. Станкович и Черчесов — два лучших тренера, которые мне встречались в жизни», — сказал Маркиньос в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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