Каррагер: Кейну не повезло играть за «Тоттенхэм», клуб, который не выигрывает титулы

Бывший футболист «Ливерпуля» Джейми Каррагер высказался о возможном завоевании нападающим «Баварии» Гарри Кейном своего первого трофея в карьере.

«Я был бы очень рад за него. Это заставит замолчать всех идиотов, которые твердят ему, что он никогда не выигрывал трофеев. Он был одним из лучших нападающих в Европе на протяжении почти 10 лет. Но я должен сказать, что титул чемпиона с «Баварией» — это не совсем выдающееся, невероятное достижение. Вот если бы они выиграли Лигу чемпионов, это было бы совсем другое дело. Гарри не повезло играть в Англии за «Тоттенхэм» — клуб, который печально известен тем, что не выигрывает титулы. Но это не его вина», — приводит слова Каррагера Bayern & Germany.

В чемпионате Германии «Бавария» имеет отрыв от «Байера» в восемь очков. Подопечные Венсана Компани занимают первое место в турнирной таблице с 58 очками.