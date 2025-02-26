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Агент Сафонов — о Соболеве: хорошо, что он начал меньше ерунды болтать

Агент Сафонов — о Соболеве: хорошо, что он начал меньше ерунды болтать
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Футбольный агент Алексей Сафонов высказался о нападающем санкт-петербургского «Зенита» Александре Соболеве. В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 27-летний Соболев провёл за «Зенит» 11 матчей. Футболист не отметился результативными действиями. Также на его счету пять игр, два забитых мяча и одна результативная передача в Фонбет Кубке России.

– Соболев много забивал на сборах, чего ждёте от него во второй части сезона?
– Дзюба по уровню был выше. Не очень понимаю, как Соболев будет вписываться в игру «Зенита». Его не любят болельщики. Забивать на сборах — это одно, надо в РПЛ себя показать. Дай бог, чтобы у него пошло. Хорошо, что он начал меньше ерунды болтать. В «Зените», наверное, ему объяснили, что делом надо доказывать, — приводит слова Сафонова Metaratings.

«Зенит» по состоянию на сегодняшний день занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, уступая лидирующему «Краснодару» лишь по дополнительным показателям.

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