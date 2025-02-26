Маркиньос: я хорошо знаю Абену — «Спартаку» нужны такие люди

Бразильский полузащитник «Спартака» Маркиньос поделился мнением о защитнике красно-белых Миенти Абене. Суринамского игрока много критиковали в этом сезоне за серьёзные ошибки в обороне. Однако Маркиньос считает, что «Спартаку» нужны такие футболисты.

«Абена важный футболист для нас. Он физически силён, быстр. Мы провели вместе два года, выигрывали титулы с «Ференцварошем», и я прекрасно знаю его возможности. Он хороший игрок. Нам нужны такие люди. Не сомневаюсь, что Абена отдаст всего себя, чтобы «Спартак» стал успешным», — сказал Маркиньос в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.