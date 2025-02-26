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В «Ростове» опровергли информацию об уходе спортивного директора

В «Ростове» опровергли информацию об уходе спортивного директора
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Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц заявил, что спортивный директор Алексей Рыскин не покинет клуб. Ранее сообщалось, что Рыскин может уйти из «Ростова» вслед за Валерием Карпиным.

«Информация о том, что Алексей Рыскин может покинуть «Ростов» вслед за Валерием Карпиным, не соответствует действительности», — приводит слова Арутюнянца «РБ Спорт».

Напомним, Валерий Карпин занимал пост главного тренера «Ростова» дважды: с 2017 по 2021 год и с 2022 года до 25 февраля 2025 года. По итогам первой части текущего сезона РПЛ команда набрала 26 очков и расположилась на седьмом месте в таблице. После возобновления чемпионата России «Ростов» встретится с московским «Динамо» в своём первом матче, который запланирован на 2 марта.

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