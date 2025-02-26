В «Ростове» опровергли информацию об уходе спортивного директора

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц заявил, что спортивный директор Алексей Рыскин не покинет клуб. Ранее сообщалось, что Рыскин может уйти из «Ростова» вслед за Валерием Карпиным.

«Информация о том, что Алексей Рыскин может покинуть «Ростов» вслед за Валерием Карпиным, не соответствует действительности», — приводит слова Арутюнянца «РБ Спорт».

Напомним, Валерий Карпин занимал пост главного тренера «Ростова» дважды: с 2017 по 2021 год и с 2022 года до 25 февраля 2025 года. По итогам первой части текущего сезона РПЛ команда набрала 26 очков и расположилась на седьмом месте в таблице. После возобновления чемпионата России «Ростов» встретится с московским «Динамо» в своём первом матче, который запланирован на 2 марта.