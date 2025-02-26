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Маркиньос: удачи Алеррандро в России, но только не в дерби со «Спартаком»!

Маркиньос: удачи Алеррандро в России, но только не в дерби со «Спартаком»!
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Полузащитник «Спартака» Маркиньос отреагировал на переход своего соотечественника и бывшего одноклубника Алеррандро в московский ПФК ЦСКА.

«Алеррандро — хороший человек. Мы вместе играли по юношам в «Атлетико Минейро», не раз жили вместе в гостиницах. ЦСКА взял классного нападающего, а я рад за старого знакомого. Он приехал в сильный чемпионат, РПЛ — большая лига. Здесь отличные стадионы, поля, болельщики. Удачи Алеррандро в России! Но только не в матчах с нами, ха-ха! Надеюсь, «Спартак» всегда будет побеждать ЦСКА», — сказал Маркиньос в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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