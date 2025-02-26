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Карло Анчелотти высказался о предстоящем полуфинале Кубка Испании с «Реалом Сосьедад»

Карло Анчелотти высказался о предстоящем полуфинале Кубка Испании с «Реалом Сосьедад»
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился ожиданиями от предстоящего первого матча 1/2 финала Кубка Испании с «Реалом Сосьедад».

Кубок Испании . 1/2 финала. 1-й матч
26 февраля 2025, среда. 23:30 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Против «Реала Сосьедад» всегда было сложно играть. Это важный полуфинал для всех. Это будет очень напряжённый первый матч и интересный. «Реал Сосьедад» играет хорошо», — приводит слова Анчелотти AS.

Напомним, в четвертьфинале мадридский «Реал» обыграл «Леганес» (3:2), а «Реал Сосьедад» переиграл «Осасуну» (2:0). Ответные матчи 1/2 финала состоятся 1-2 апреля.

Действующим обладателем трофея является «Атлетик» Бильбао, обыгравший в финале прошлого розыгрыша «Мальорку» (1:1 (4:2 пен)).

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