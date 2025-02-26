Карло Анчелотти высказался о предстоящем полуфинале Кубка Испании с «Реалом Сосьедад»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился ожиданиями от предстоящего первого матча 1/2 финала Кубка Испании с «Реалом Сосьедад».

«Против «Реала Сосьедад» всегда было сложно играть. Это важный полуфинал для всех. Это будет очень напряжённый первый матч и интересный. «Реал Сосьедад» играет хорошо», — приводит слова Анчелотти AS.

Напомним, в четвертьфинале мадридский «Реал» обыграл «Леганес» (3:2), а «Реал Сосьедад» переиграл «Осасуну» (2:0). Ответные матчи 1/2 финала состоятся 1-2 апреля.

Действующим обладателем трофея является «Атлетик» Бильбао, обыгравший в финале прошлого розыгрыша «Мальорку» (1:1 (4:2 пен)).