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Президент «Динамо» Мх — о подготовке к РПЛ: так много травм не было за последние годы

Президент «Динамо» Мх — о подготовке к РПЛ: так много травм не было за последние годы
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Президент «Динамо» Махачкала Гаджи Гаджиев высказался о подготовке команды к возобновлению сезона в Российской Премьер-Лиге.

«Команда в нормальном состоянии, соответствующем нашим возможностям. Проблем всё равно хватает: ряд игроков в процессе подготовки получал повреждения, готовились индивидуально. Это нас немного беспокоит. В целом подготовка удовлетворительная, но не могу сказать, что все футболисты вышли на свой уровень готовности. В первую очередь имеется в виду готовность физическая. Полноценно сейчас не готова ни одна команда, это наступит игр через пять. Они необходимы для выхода на свой уровень возможностей.

Но такого количества травм у нас не было ни в одном из предыдущих подготовительных периодов этой команды. За это время травмировалось такое же количество игроков, что и за последние годы. Я думаю, что у команды есть ресурс, скамейка подлиннее, чем раньше. Травмы отразятся, но мы и футболисты постараемся сделать так, чтобы компенсировать это», — сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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