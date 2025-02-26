Полузащитник «Спартака» Маркиньос: любимое русское блюдо — борщ!

Бразильский полузащитник «Спартака» Маркиньос рассказал о своём любимом блюде русской кухни. Он выделил традиционный русский борщ.

— Уже есть любимые блюда русской кухни?

— Красный суп! Не помню название.

— Борщ?

— Точно, борщ! Отличное блюдо. Когда нам его готовят, всегда наливаю побольше перед играми. Очень вкусно и питательно! С удовольствием ем этот суп.

— Далеко не все иностранцы так к борщу прониклись.

— За других не скажу, а мне нравится. Ана-Луиза, жена, пока не умеет готовить борщ, но, надеюсь, научится ради меня, — сказал Маркиньос в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.