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Полузащитник «Спартака» Маркиньос: многие друзья умерли или сидят в тюрьме

Полузащитник «Спартака» Маркиньос: многие друзья умерли или сидят в тюрьме
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Бразильский полузащитник «Спартака» Маркиньос поделился воспоминаниями о детстве в фавелах. Он заявил, что из бразильских трущоб легко пойти по наклонной — многие его друзья детства уже умерли или сидят в тюрьме.

«Опасность была на каждом шагу. Из фавел есть два пути. Неправильный — это воровство, наркотики, бандитизм. Многие мои друзья умерли или сидят в тюрьме. Благодаря отцу я выбрал другую дорогу. Она вывела нас всех из нищеты. Сегодня у меня есть деньги, но я по-прежнему отдаю всего себя на каждой тренировке. Футбол — это то, что делает меня по-настоящему счастливым», — сказал Маркиньос в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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