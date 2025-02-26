Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Халидж — Аль-Иттихад. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Спасибо вам за всё». «Спартак» почтил память Николая Старостина

«Спасибо вам за всё». «Спартак» почтил память Николая Старостина
Аудио-версия:
Комментарии

Пресс-служба московского «Спартака» почтила память одного из первых руководителей спортивного сообщества «Спартак» Николая Петровича Старостина, который родился 26 февраля 1902 года.

«123 года cо дня рождения легендарного Николая Петровича Старостина. Основатель «Спартака», придумавший клубу название и эмблему. Великий человек, сделавший «Спартак» самой титулованной командой в стране. Спортсмен и вдохновитель. Отец, брат и дед. Спасибо вам за всё, Николай Петрович! Вечная память!» — сказано в сообщении пресс-службы ФК «Спартак».

Николай Петрович Старостин ушёл из жизни 17 февраля 1996 года. По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков).

Материалы по теме
«Папа говорил, что «Спартак» должен стать чемпионом». Боль и счастье Маркиньоса
Эксклюзив
«Папа говорил, что «Спартак» должен стать чемпионом». Боль и счастье Маркиньоса
Комментарии
Новости. РПЛ
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android