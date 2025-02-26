«Спасибо вам за всё». «Спартак» почтил память Николая Старостина

Пресс-служба московского «Спартака» почтила память одного из первых руководителей спортивного сообщества «Спартак» Николая Петровича Старостина, который родился 26 февраля 1902 года.

«123 года cо дня рождения легендарного Николая Петровича Старостина. Основатель «Спартака», придумавший клубу название и эмблему. Великий человек, сделавший «Спартак» самой титулованной командой в стране. Спортсмен и вдохновитель. Отец, брат и дед. Спасибо вам за всё, Николай Петрович! Вечная память!» — сказано в сообщении пресс-службы ФК «Спартак».

Николай Петрович Старостин ушёл из жизни 17 февраля 1996 года. По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков).