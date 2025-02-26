Президент «Динамо» Мх рассказал о состоянии газона «Анжи-Арены» перед рестартом РПЛ

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев рассказал о состоянии газона «Анжи-Арены» перед возобновлением сезона в Российской Премьер-Лиге.

«Проведена большая работа над газоном на «Анжи-Арене». Сейчас, к сожалению, погода испортилась. Такой холодной погоды не было, наверное, десяток лет. Но пока не пришли эти холода, удалось постелить новое поле. Подготовлены и тренировочное, и основное. Газон в хорошем состоянии, соответствует требованиям РПЛ. Когда станет теплее, он будет ещё лучше. Много чего сделано на стадионе», — сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

В пятницу, 28 февраля, состоится матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся махачкалинское «Динамо» и московский «Локомотив». Команды будут играть на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 мск.