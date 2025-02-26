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Президент «Динамо» Мх рассказал о состоянии газона «Анжи-Арены» перед рестартом РПЛ

Президент «Динамо» Мх рассказал о состоянии газона «Анжи-Арены» перед рестартом РПЛ
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Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев рассказал о состоянии газона «Анжи-Арены» перед возобновлением сезона в Российской Премьер-Лиге.

«Проведена большая работа над газоном на «Анжи-Арене». Сейчас, к сожалению, погода испортилась. Такой холодной погоды не было, наверное, десяток лет. Но пока не пришли эти холода, удалось постелить новое поле. Подготовлены и тренировочное, и основное. Газон в хорошем состоянии, соответствует требованиям РПЛ. Когда станет теплее, он будет ещё лучше. Много чего сделано на стадионе», — сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

В пятницу, 28 февраля, состоится матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся махачкалинское «Динамо» и московский «Локомотив». Команды будут играть на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 мск.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
28 февраля 2025, пятница. 19:00 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Не начался
Локомотив М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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