Главный тренер «Комо» Сеск Фабрегас попал в сферу интересов «Манчестер Сити» и «Барселоны». Об этом сообщает Il Messaggero.

По информации источника, City Group изучает кандидатуру бывшего полузащитника «Арсенала» и «Челси» на случай, если Хосеп Гвардиола уйдёт до окончания своего контракта. Также упоминается «Барселона», если учесть взаимное восхищение между клубом и тренером. Также утверждается, что «Интер» и «Милан» следят за ситуацией с контрактом Фабрегаса на случай ухода Симоне Индзаги и Сержиу Консейсау.

37-летний испанец начал тренерскую карьеру в 2023 году. Специалист возглавлял молодёжную команду «Комо» до 19 лет. Позднее Сеск занимал должность исполняющего обязанности главного тренера и ассистента. В 2024 году Фабрегас официально возглавил итальянский клуб.