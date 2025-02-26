Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Халидж — Аль-Иттихад. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сеск Фабрегас попал в сферу интересов «Манчестер Сити» и «Барселоны»

Сеск Фабрегас попал в сферу интересов «Манчестер Сити» и «Барселоны»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Комо» Сеск Фабрегас попал в сферу интересов «Манчестер Сити» и «Барселоны». Об этом сообщает Il Messaggero.

По информации источника, City Group изучает кандидатуру бывшего полузащитника «Арсенала» и «Челси» на случай, если Хосеп Гвардиола уйдёт до окончания своего контракта. Также упоминается «Барселона», если учесть взаимное восхищение между клубом и тренером. Также утверждается, что «Интер» и «Милан» следят за ситуацией с контрактом Фабрегаса на случай ухода Симоне Индзаги и Сержиу Консейсау.

37-летний испанец начал тренерскую карьеру в 2023 году. Специалист возглавлял молодёжную команду «Комо» до 19 лет. Позднее Сеск занимал должность исполняющего обязанности главного тренера и ассистента. В 2024 году Фабрегас официально возглавил итальянский клуб.

Материалы по теме
«Я в этом убеждён». Раньери назвал имя тренера, который в будущем станет одним из лучших
Комментарии
Новости. Англия
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android