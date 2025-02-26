Моуринью: «Галатасараю» нужно поддержать приглашение иностранных арбитров в Турцию

Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью считает, что в Турции должны работать иностранные арбитры. В матче 25-го тура Суперлиги «Фенербахче» встречался с «Галатасараем» (0:0), по завершении игры Моуринью отправился в судейскую комнату.

«Если «Галатасарай» хочет объявить о своей силе, показать, что они претендуют на титул, то им стоит поддержать приглашение иностранных арбитров в Турцию. На каждый матч Суперлиги. Мы видели, что происходит, когда работают местные судьи. А у «Галатасарая» был всего один шанс в матче с нами», — приводит слова Моуринью журналист Ягиз Сабунчоглу в социальной сети X.

«Галатасарай» располагается на первой строчке турнирной таблицы чемпионата Турции, набрав 64 очка по итогам 24 матчей. «Фенербахче» занимает второе место, в активе команды португальского специалиста Жозе Моуринью 58 очков.