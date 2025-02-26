Аршак Корян подписал контракт с «Родиной»

29-летний нападающий Аршак Корян подписал контракт с московской «Родиной». Последним клубом форварда было «Торпедо», которое расторгло с ним контракт 7 февраля.

«Аршак, желаем тебе яркой игры, голов и побед вместе с нашей командой!» — говорится в заявлении пресс-службы клуба в телеграм-канале.

Ранее футболист выступал за «Локомотив», «Витесс», «Торпедо», «Аланию» и «Химки». Форвард выступал за автозаводцев с июля 2024 года. В его активе три забитых мяча и одна результативная передача в 21 матче.

Аршак является чемпионом России в составе московского «Локомотива», обладателем Кубка Нидерландов, а также победителем Мелбет Первой лиги. Кроме того, Корян выступал за сборную Армении. В футболке своей национальной команды футболист провёл пять матчей и отдал одну голевую передачу.