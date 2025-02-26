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Защитник «Зенита» Эракович подвёл итоги зимних сборов

Защитник «Зенита» Эракович подвёл итоги зимних сборов
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Футболист санкт-петербургского «Зенита» Страхиня Эракович высказался по итогам завершения зимних учебно-тренировочных сборов сине-бело-голубых.

— Страхиня, завершаются зимние тренировочные сборы, продолжается сезон. Какие у вас эмоции по этому поводу?
— Мы считаем, что обязательно должны побеждать, набирать три очка в каждой из оставшихся игр, именно для этого мы здесь готовились. Тренерский штаб и команда провели качественную работу, все готовы к возвращению в сезон, — приводит слова Эраковича официальный сайт «Зенита».

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). На последних местах в турнирной таблице РПЛ расположились «Ахмат» и «Оренбург».

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