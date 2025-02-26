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«Может, и сборная России вернётся». Гурцкая — о причинах ухода Карпина из «Ростова»

«Может, и сборная России вернётся». Гурцкая — о причинах ухода Карпина из «Ростова»
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Известный футбольный агент Тимур Гурцкая высказался об уходе Валерия Карпина с поста главного тренера футбольного клуба «Ростов». О расставании жёлто-синих с Карпином стало известно вчера, 25 февраля.

«Для меня это усталость. Плюс, если Георгич думает о работе в клубе, ему надо этот хвост отрубить когда-нибудь — чтобы не шла параллель, что он из «Ростова» куда-то переходит. Сейчас всё совпало идеально, будет пауза, он сможет передохнуть, завершается огромный семилетний цикл в Ростове. Сборная? Не знаю, может сборная в сентябре вернется… Может, и это тоже», — сказал Гурцкая на видео, которое опубликовал телеграм-канал «Футбольный Биги».

Карпин возглавлял «Ростов» с 2017 по 2021 год и с 2022 года по 25 февраля 2025 года. После завершения первой части нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги жёлто-синие набрали 26 очков и занимают седьмое место. В первом матче после возобновления чемпионата России «Ростов» встретится с московским «Динамо». Сборной России Валерий Карпин руководит с 2021 года.

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