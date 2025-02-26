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В РФС выступили с заявлением по будущему Валерия Карпина в сборной России

В РФС выступили с заявлением по будущему Валерия Карпина в сборной России
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В Российском футбольном союзе (РФС) выступили с заявлением по будущему главного тренера сборной России Валерия Карпина. В РФС дали понять, что никаких изменений в тренерском штабе национальной команды не планируется. Накануне специалист покинул тренерский мостик «Ростова» — стороны разорвали контракт по обоюдному согласию.

«Валерий Карпин и его штаб продолжат работу в сборной России согласно действующему до июля 2028 года контракту», — сообщили «Чемпионату» в службе коммуникаций РФС.

Интересно, что ранее Карпин заявил о намерении сконцентрироваться на работе в сборной России. Некоторые эксперты связали это с потенциальным возвращением российских команд на международную арену.

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