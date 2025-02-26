Наумов: «Спартак» не окупит трансферы, раньше возможность заработать давали еврокубки

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов высказался о работе «Спартака» на трансферном рынке этой зимой. В частности, красно-белые приобрели голкипера Илью Помазуна и нападающего Ливая Гарсию.

«Безусловно, затраты «Спартака» на трансферы не окупятся. Раньше Лига чемпионов и Лига Европы давали возможность очень прилично заработать: за один только выход в ЛЧ платили $ 10 млн, за каждый матч и победу — ещё. Логично было покупать иностранцев на необходимые позиции. Были цели: выходить в еврокубки, развивать молодёжь за счёт сильных легионеров.

Но сейчас, если позиция не закрыта и нет возможности закрыть её российским игроком, клубы приобретают иностранцев. Это можно делать точечно, но ни в коем случае не массово. Но «Зенит» покупает 15 бразильцев, у «Краснодара» есть неоправданные траты. «Спартак», конечно, эти затраты не окупит. Только если вдруг какой-то клуб даст большие деньги за условного Угальде. Но и продавать их трудно», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.