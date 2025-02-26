Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Халидж — Аль-Иттихад. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Семак: у «Зенита» нет игрока, способного по своим качествам заменить Барриоса

Семак: у «Зенита» нет игрока, способного по своим качествам заменить Барриоса
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о влиянии прихода сербского полузащитника Саши Зделара на игровое время колумбийца Вильмара Барриоса.

— Приход Зделара поможет немного разгрузить Барриоса?
— Надеемся. У нас нет игрока, который по своим качествам мог бы заменить Барриоса на его позиции. Пробуем различные сочетания, но в этом отношении ещё одна опция имеет для нас большое значение, — приводит слова Семака «Матч ТВ».

ЦСКА объявил о трансфере полузащитника Саши Зделара в санкт-петербургский «Зенит» 21 февраля. Футболист подписал контракт на 1,5 года.

В сезоне-2024/2025 Российской Премьер-Лиги 29-летний Зделар провёл 15 матчей, в которых отметился одной результативной передачей. Также на счету полузащитника шесть игр в Фонбет Кубке России. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.

Материалы по теме
Сергей Семак высказался о зимних трансферах «Зенита»
Комментарии
Новости. РПЛ
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android