Семак: у «Зенита» нет игрока, способного по своим качествам заменить Барриоса

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о влиянии прихода сербского полузащитника Саши Зделара на игровое время колумбийца Вильмара Барриоса.

— Приход Зделара поможет немного разгрузить Барриоса?

— Надеемся. У нас нет игрока, который по своим качествам мог бы заменить Барриоса на его позиции. Пробуем различные сочетания, но в этом отношении ещё одна опция имеет для нас большое значение, — приводит слова Семака «Матч ТВ».

ЦСКА объявил о трансфере полузащитника Саши Зделара в санкт-петербургский «Зенит» 21 февраля. Футболист подписал контракт на 1,5 года.

В сезоне-2024/2025 Российской Премьер-Лиги 29-летний Зделар провёл 15 матчей, в которых отметился одной результативной передачей. Также на счету полузащитника шесть игр в Фонбет Кубке России. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.