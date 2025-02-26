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Тренер «Зенита» Семак рассказал о состоянии Педро, вернувшегося из сборной Бразилии U20

Тренер «Зенита» Семак рассказал о состоянии Педро, вернувшегося из сборной Бразилии U20
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Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о нападающем клуба Педро, ставшем победителем на чемпионате Южной Америки U20 в составе сборной Бразилии.

— Как себя чувствует вернувшийся из сборной Бразилии U20 Педро?
— Приехал в хорошем настроении. Что касается формы, сейчас ему, конечно, нужно адаптироваться. Была большая разница во времени, у него усталость, безусловно, накопилась. Нужно хорошо разобраться, насколько он готов сразу включиться в работу и помогать команде. Для этого есть немного времени, постараемся разобраться с этим как можно лучше, — приводит слова Семака «Матч ТВ».

Педро присоединился к сине-бело-голубым в феврале 2024 года. В текущем сезоне он принял участие в 25 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до 31 декабря 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 9 млн.

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