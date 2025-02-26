Маркиньос высказался о возросшей конкуренции в «Спартаке»

Бразильский полузащитник «Спартака» Маркиньос высказался о повышении уровня конкуренции в московском клубе.

«У нас нет двух команд, мы — единое целое! Мы — «Спартак»! Все вместе и каждый по отдельности хотим достигнуть больших целей.

Для меня конкуренция точно не проблема. Я абсолютно спокоен. В таком большом клубе, как «Спартак», должно быть много классных игроков. Это нормально для футбола. Сегодня ты играешь, завтра — твой товарищ. Нам следует думать не о своих личных интересах, а о командных целях — как сделать «Спартак» чемпионом. Мы хотим видеть команду на первом месте», — сказал Маркиньос в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.