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Килиан Мбаппе пропустит матч «Реала» с «Реалом Сосьедад» из-за зубной боли

Килиан Мбаппе пропустит матч «Реала» с «Реалом Сосьедад» из-за зубной боли
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Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе не попал в заявку «сливочных» на матч 1/2 финала Кубка Испании с «Реалом Сосьедад». Французу сделали операцию по удалению зубного камня, и он продолжает испытывать сильную боль, сообщает испанское онлайн-издание AS.

Отметим, что ранее главный тренер «Реала» Мадрид Карло Анчелотти сообщал, что Мбаппе на игру в Сан-Себастьян отправится.

Матч между «Реалом» Мадрид и «Реалом Сосьедад» состоится сегодня, 26 февраля. Игра пройдёт на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучит в 23:30 мск. Действующий обладатель Кубка Испании — «Атлетик» Бильбао.

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