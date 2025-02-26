Маркиньос: Россия — очень холодная страна, но я уже освоился и счастлив в «Спартаке»

Бразильский полузащитник «Спартака» Маркиньос высказался о своей адаптации в московском клубе. Он перебрался в стан красно-белых прошлым летом.

«Мы футболисты и должны адаптироваться к любым условиям. Лично для меня это совсем не трудно. Первые три месяца в «Спартаке» ушли на адаптацию, и прежде всего — к климату. Россия — очень холодная страна! Но теперь я полностью освоился. Мне всё нравится. Я счастлив в «Спартаке» и получаю удовольствие от футбола и жизни в Москве», — сказал Маркиньос в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

После завершения первой части нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги «Спартак» набрал 37 очков и на текущий момент занимает третье место, отставая от лидирующих «Зенита» и «Краснодара» на два очка.