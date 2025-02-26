Тренер «Реала» Анчелотти рассказал о состоянии Давида Алабы после матча с «Жироной»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о состоянии защитника Давида Алабы после матча 25-го тура испанской Ла Лиги с «Жироной» (2:0). Австриец первый раз более чем за год вышел в основном составе «сливочных».

«Он отыграл 70 минут. Колено в полном порядке. Он восстановился. Вы должны принять во внимание не только колено, но и мышечные проблемы, ведь он вернулся спустя 14 месяцев», — приводит слова Анчелотти AS.

Напомним, защитник получил травму крестообразных связок 18 декабря 2023 года. В общую группу он вернулся более чем через год — 30 декабря 2024 года. До перехода в «Реал» австрийский защитник Давид Алаба выступал в составе мюнхенской «Баварии». Также он является важным игроком сборной Австрии.