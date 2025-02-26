Сафонов попал в заявку «ПСЖ» на матч Кубка Франции, Доннарумма — нет
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Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов попал в заявку парижан на матч 1/4 финала Кубка Франции со «Стад Брьошеном». Конкурент россиянина Джанлуиджи Доннарумма в список игроков, которые смогут принять участие в этой встрече, включён не был.
Кубок Франции . 1/4 финала
26 февраля 2025, среда. 23:10 МСК
Стад Брьошен
Сен-Бриё
Не начался
ПСЖ
Париж
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Матч «Стад Брьошен» — «ПСЖ» состоится сегодня, 26 февраля. Стартовый свисток главного арбитра встречи раздастся в 23:10 мск.
Сафонов перешёл в «ПСЖ» минувшим летом. В текущем сезоне Матвей принял участие в 10 матчах во всех турнирах, из которых два — в Лиге чемпионов УЕФА. Российский вратарь пропустил шесть мячей и пять раз уходил с поля без пропущенных голов.
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