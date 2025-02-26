Маркиньос предположил, почему Станкович пригласил его в «Спартак»



Бразильский полузащитник «Спартака» Маркиньос предположил, почему сербский тренер Деян Станкович пригласил его в московский клуб. Ранее они пересекались в венгерском «Ференцвароше».

«Я уже достаточно времени в команде. Хотя за последнее время в жизни много чего случилось: переезд в другую страну, сложности адаптации, потеря отца. Люди не видят, через какие сложности приходится проходить спортсменам, а я не очень люблю об этом рассказывать. Я просто продолжаю работать и стараюсь давать команде всё, что могу. Ступая на газон, я перестаю думать о себе и посвящаю всего себя клубу. Наш тренер знает меня как футболиста, который всегда работает на команду. Поэтому он и позвал меня в Россию», — сказал Маркиньос в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.