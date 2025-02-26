Тренер «Ливерпуля» Слот дисквалифицирован на два матча по итогам дерби с «Эвертоном»
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Футбольная ассоциация Англии наложила на главного тренера «Ливерпуля» Арне Слота двухматчевую дисквалификацию и обязала выплатить штраф в размере около € 80 тыс. по итогам перенесённого матча 15-го тура АПЛ с «Эвертоном» (2:2). Об этом сообщается на официальном сайте организации.
Англия — Премьер-лига . 15-й тур
12 февраля 2025, среда. 22:30 МСК
Эвертон
Ливерпуль
Окончен
2 : 2
Ливерпуль
Ливерпуль
1:0 Бету – 11' 1:1 Мак Аллистер – 16' 1:2 Салах – 73' 2:2 Тарковски – 90+8'
Удаления: Дукуре – 90+12' / Джонс – 90+12'
Утверждается, что главный тренер «Ливерпуля» вёл себя неподобающим образом, а также использовал оскорбительные или нецензурные слова и поведение по отношению к судьям после окончания матча. Отмечается, что Арне Слот признал вину. Такую же дисквалификацию получит помощник тренера Сипке Халсхофф. «Эвертон» и «Ливерпуль» также получили штрафы в размере € 78 тыс. и € 60 тыс. соответственно.
Напомним, после финального свистка на поле началась массовая потасовка.
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