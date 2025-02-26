Тренер «Ливерпуля» Слот дисквалифицирован на два матча по итогам дерби с «Эвертоном»

Футбольная ассоциация Англии наложила на главного тренера «Ливерпуля» Арне Слота двухматчевую дисквалификацию и обязала выплатить штраф в размере около € 80 тыс. по итогам перенесённого матча 15-го тура АПЛ с «Эвертоном» (2:2). Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Утверждается, что главный тренер «Ливерпуля» вёл себя неподобающим образом, а также использовал оскорбительные или нецензурные слова и поведение по отношению к судьям после окончания матча. Отмечается, что Арне Слот признал вину. Такую же дисквалификацию получит помощник тренера Сипке Халсхофф. «Эвертон» и «Ливерпуль» также получили штрафы в размере € 78 тыс. и € 60 тыс. соответственно.

Напомним, после финального свистка на поле началась массовая потасовка.