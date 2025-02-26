Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Халидж — Аль-Иттихад. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Ливерпуля» Слот дисквалифицирован на два матча по итогам дерби с «Эвертоном»

Тренер «Ливерпуля» Слот дисквалифицирован на два матча по итогам дерби с «Эвертоном»
Комментарии

Футбольная ассоциация Англии наложила на главного тренера «Ливерпуля» Арне Слота двухматчевую дисквалификацию и обязала выплатить штраф в размере около € 80 тыс. по итогам перенесённого матча 15-го тура АПЛ с «Эвертоном» (2:2). Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Англия — Премьер-лига . 15-й тур
12 февраля 2025, среда. 22:30 МСК
Эвертон
Ливерпуль
Окончен
2 : 2
Ливерпуль
Ливерпуль
1:0 Бету – 11'     1:1 Мак Аллистер – 16'     1:2 Салах – 73'     2:2 Тарковски – 90+8'    
Удаления: Дукуре – 90+12' / Джонс – 90+12'

Утверждается, что главный тренер «Ливерпуля» вёл себя неподобающим образом, а также использовал оскорбительные или нецензурные слова и поведение по отношению к судьям после окончания матча. Отмечается, что Арне Слот признал вину. Такую же дисквалификацию получит помощник тренера Сипке Халсхофф. «Эвертон» и «Ливерпуль» также получили штрафы в размере € 78 тыс. и € 60 тыс. соответственно.

Напомним, после финального свистка на поле началась массовая потасовка.

Материалы по теме
Тренер «Ливерпуля» Слот высказался о ситуации с контрактом Салаха
Комментарии
Новости. Англия
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android