Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Халидж — Аль-Иттихад. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Златан Ибрагимович: «Милан» — самый известный клуб в Италии, все говорят о нас

Златан Ибрагимович: «Милан» — самый известный клуб в Италии, все говорят о нас
Комментарии

Бывший футболист «Милана» Златан Ибрагимович, занимающий должность советника в итальянском клубе, высказался о популярности «россонери» в мире.

«Милан» — самый известный клуб в Италии. Мы представляем итальянский футбол в мире. ДНК, менталитет, родословная — это всё про «Милан». Все говорят о нас. А если о нас говорят, значит, мы делаем что-то великое. Мы не смотрим на других. Мы всегда движемся вперёд. Любая преграда на нашем пути? Мы её разрушим», — приводит слова Ибрагимовича Football Italia.

Златан Ибрагимович завершил футбольную карьеру летом 2023 года. В декабре того же года швед вернулся в «Милан», заняв должность советника владельцев.

Материалы по теме
Ибрагимович: терпеть не могу костюм, но жена заставляет носить
Комментарии
Новости. Италия
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android