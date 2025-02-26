Златан Ибрагимович: «Милан» — самый известный клуб в Италии, все говорят о нас

Бывший футболист «Милана» Златан Ибрагимович, занимающий должность советника в итальянском клубе, высказался о популярности «россонери» в мире.

«Милан» — самый известный клуб в Италии. Мы представляем итальянский футбол в мире. ДНК, менталитет, родословная — это всё про «Милан». Все говорят о нас. А если о нас говорят, значит, мы делаем что-то великое. Мы не смотрим на других. Мы всегда движемся вперёд. Любая преграда на нашем пути? Мы её разрушим», — приводит слова Ибрагимовича Football Italia.

Златан Ибрагимович завершил футбольную карьеру летом 2023 года. В декабре того же года швед вернулся в «Милан», заняв должность советника владельцев.