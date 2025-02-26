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Жена Карпина обратилась к «Ростову»

Жена Карпина обратилась к «Ростову»
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Дарья Карпина, супруга российского тренера Валерия Карпина, опубликовала в соцсетях «сториз», посвящённую уходу мужа с тренерского мостика «Ростова». Она обратилась к клубу со словами благодарности.

«Спасибо за всё, «Ростов», — написала Дарья, прикрепив эмодзи разбитого сердца.

Напомним, вместо Карпина на пост главного тренера «Ростова» назначен испанец Джонатан Альба, который входил в тренерский штаб россиянина. Сам Валерий решил сконцентрироваться на работе в сборной страны, о чём публично заявил.

По итогам осенней части сезона «Ростов» занимает седьмое место в чемпионате страны. На счету южного клуба 26 очков. Лидирует в чемпионате «Краснодар» (39 очков).

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