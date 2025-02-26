Аршавин ответил, повлияет ли уход Карпина на арендованных игроков «Зенита» в «Ростове»

Заместитель председателя правления по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин ответил, повлияет ли уход Валерия Карпина на арендованных игроков сине-бело-голубых в «Ростове».

— Сразу несколько воспитанников академии «Зенита» играют в «Ростове»: Вахания, Одоевский. Как вы считаете, неожиданная смена Карпина на малоизвестного испанца может на них повлиять?

— Думаю, что нет. Во-первых, Вахания и является игроком «Ростова», а касательно Одоевского, то, по-моему, главным станет тренер из штаба Карпина, значит, все требования, мысли и взгляды похожи. За Ваханию мы рады, он воспитанник академии «Зенита», достойно играет и вызывается в сборную России, поэтому желаем ему всяческих успехов, — сказал Аршавин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.