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Аршавин ответил, повлияет ли уход Карпина на арендованных игроков «Зенита» в «Ростове»

Аршавин ответил, повлияет ли уход Карпина на арендованных игроков «Зенита» в «Ростове»
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Заместитель председателя правления по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин ответил, повлияет ли уход Валерия Карпина на арендованных игроков сине-бело-голубых в «Ростове».

— Сразу несколько воспитанников академии «Зенита» играют в «Ростове»: Вахания, Одоевский. Как вы считаете, неожиданная смена Карпина на малоизвестного испанца может на них повлиять?
— Думаю, что нет. Во-первых, Вахания и является игроком «Ростова», а касательно Одоевского, то, по-моему, главным станет тренер из штаба Карпина, значит, все требования, мысли и взгляды похожи. За Ваханию мы рады, он воспитанник академии «Зенита», достойно играет и вызывается в сборную России, поэтому желаем ему всяческих успехов, — сказал Аршавин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.

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