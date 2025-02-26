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Алдонин: Карпин принял правильное решение сконцентрироваться на работе в сборной России

Алдонин: Карпин принял правильное решение сконцентрироваться на работе в сборной России
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Экс-полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин прокомментировал уход Валерия Карпина с поста главного тренера «Ростова».

«Уход Карпина из «Ростова» — это неожиданно в первую очередь для болельщиков. Но Валерий Георгиевич неоднократно говорил о тяжёлой работе с точки зрения логистики и совмещения постов в клубе и сборной. Мне кажется, у него накопилась усталость, а также произошёл уход одного из лидеров «Ростова», Глебова. Он решил сконцентрировать всё внимание на сборной России. Это правильно, ведь совмещать посты тяжело. Учитывая юг России и тяжёлую логистику, не так просто добираться до Ростова. Это не полёт на самолёте, а поездки на автобусах и поездах.

Согласен, что сейчас сборная России играет только товарищеские матчи и не участвует в международных турнирах. Однако при работе в национальной команде нужно просматривать кандидатов самому, а не только ориентироваться на мнение помощников. Работа в сборной — большой труд. Думаю, пока у Карпина были силы и эмоции, у него получалось совмещать посты. Но когда накопилась усталость, он решил покинуть клуб», — сказал Алдонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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