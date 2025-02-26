Семак: в «Зените» все прекрасно понимают, на каком месте мы идём и к чему нужно стремиться

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал об отношении футболистов сине-бело-голубых к текущему положению команды в турнирной таблице РПЛ.

— В команде помнят, кто на каком месте находится в турнирной таблице?

— Кто‑то из игроков уделяет этому больше внимания, кто‑то меньше, кто‑то вообще не знает, какой отрыв между первым‑вторым и третьим местами. Всё зависит от степени вовлечённости того или иного игрока в статистические данные. Но в принципе все прекрасно понимают, на каком месте мы идём и к чему нужно стремиться, — приводит слова Семака «Матч ТВ».

Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар». Подопечные Мурада Мусаева набрали 39 очков. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит» (39 очков). Замыкает тройку сильнейших московский «Спартак», набравший 37 очков. Московское «Динамо» занимает четвёртое место (35 очков). «Локомотив» Москва идёт пятым, заработав также 35 очков. ЦСКА располагается на шестом месте, имея в своём активе 31 очко.