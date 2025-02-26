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Маркиньос раскрыл причины своей низкой результативности в «Спартаке»

Маркиньос раскрыл причины своей низкой результативности в «Спартаке»
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Бразильский полузащитник «Спартака» Маркиньос раскрыл причины своей низкой результативности в России. Он забил всего один гол за 22 матча.

«У меня была куча моментов! Иногда не везло, иногда вратарь хорошо играл. Повторюсь: в первые месяцы в России были моменты, которые не позволяли на 100% сфокусироваться на футболе. Но сейчас я себя чувствую гораздо лучше морально. Время в Бразилии с мамой, братьями, женой и детьми помогло немного перезагрузиться психологически. Уверен, что и в игре буду только прибавлять.

Отсутствие голов немного давит. Всё-таки я футболист группы атаки, и от меня требуются результативные действия. Я всегда заряжен на завершение, но мне также приходится много отрабатывать в качестве левого латераля. Главное, что тренер доверяет мне, а я — ему. Если «Спартак» продолжит побеждать, личная статистика не будет иметь для меня значения (через несколько дней после этого разговора Маркиньос поразил ворота «Насафа» в контрольном матче. — Прим. «Чемпионата»)», — сказал Маркиньос в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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