Панченко: на месте Юрана тоже боролся бы за российских тренеров

Помощник главного тренера «Динамо-2» Кирилл Панченко поддержал Сергея Юрана, который ранее высказался о назначении испанского специалиста Джонатана Альбы на пост главного тренера «Ростова». В частности, Юран отметил, что возглавить жёлто-синих мог какой-нибудь российский тренер.

— Сергей Юран, например, недоумевает, почему в Россию едут малоизвестные сербы вроде Саши Илича, но российские тренеры сидят без дела.

— Может быть, кто-то его советовал, он показывал хорошие результаты раньше. Просто так в РПЛ тоже не возьмут. Но я бы на месте Сергея Николаевича Юрана тоже боролся за наших отечественных тренеров. Почему бы не давать шансов молодым или нашим мастодонтам этого цеха? — приводит слова Панченко «РБ Спорт».

Накануне, 25 февраля, стало известно об уходе Карпина из «Ростова». Российский специалист возглавлял «Ростов» с 2017 по 2021 год и с 2022 года по 25 февраля 2025 года. После завершения первой части нынешнего сезона РПЛ жёлто-синие набрали 26 очков и занимают седьмое место. В первом матче после возобновления чемпионата России «Ростов» встретится с московским «Динамо».