Маркиньос назвал самого весёлого футболиста «Спартака»

Бразильский полузащитник «Спартака» Маркиньос назвал самого весёлого футболиста красно-белых.

— Кто самый весёлый в этом «Спартаке»?

— Думаю, что я, ха-ха! Я постоянно шучу, стараюсь поднять окружающим настроение. Я же бразилец! Для меня очень важно внутреннее ощущение счастья и спокойствия.

Я немного говорю по-испански, немного по-английски. Русских слов тоже знаю достаточно: спасибо, пожалуйста, доброе утро, добрый день, добрый вечер, спокойно. Специально не учу, но слушаю, что говорят окружающие, и стараюсь запоминать. Русский язык невероятно сложный, особенно для латиноамериканцев. Но думаю, что и его реально выучить, — сказал Маркиньос в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.