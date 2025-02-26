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Маркиньос назвал самого весёлого футболиста «Спартака»

Маркиньос назвал самого весёлого футболиста «Спартака»
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Бразильский полузащитник «Спартака» Маркиньос назвал самого весёлого футболиста красно-белых.

— Кто самый весёлый в этом «Спартаке»?
— Думаю, что я, ха-ха! Я постоянно шучу, стараюсь поднять окружающим настроение. Я же бразилец! Для меня очень важно внутреннее ощущение счастья и спокойствия.

Я немного говорю по-испански, немного по-английски. Русских слов тоже знаю достаточно: спасибо, пожалуйста, доброе утро, добрый день, добрый вечер, спокойно. Специально не учу, но слушаю, что говорят окружающие, и стараюсь запоминать. Русский язык невероятно сложный, особенно для латиноамериканцев. Но думаю, что и его реально выучить, — сказал Маркиньос в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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