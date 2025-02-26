Маркиньос высказался о взаимоотношениях легионеров «Спартака» и атмосфере в команде

Бразильский полузащитник «Спартака» Маркиньос высказался о противостоянии Бразилии и Аргентины в футболе.

«Противостояние Бразилии и Аргентины больше ощущается в интернете, чем в жизни. Масса аргентинцев сегодня играет в Бразилии. Понятно, что, когда наши сборные встречаются, мы — соперники. Но в клубе мы все заодно — сражаемся за титул с «Зенитом», ЦСКА и остальными конкурентами.

Мы все ощущаем единство — не только между собой, но и с русскими парнями. Прекрасная атмосфера в коллективе — это прежде всего заслуга тренера. За несколько месяцев «Спартак» как команда здорово эволюционировал. Это одна из лучших команд, где я когда-либо играл. Мы стали ментально сильнее — теперь все мысли только о чемпионстве», — сказал Маркиньос в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.