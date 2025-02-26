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Гладилин: работа в сборной России — основная задача Карпина, наше возвращение неизбежно

Гладилин: работа в сборной России — основная задача Карпина, наше возвращение неизбежно
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Бывший футболист «Спартака» Валерий Гладилин высказался об уходе Валерия Карпина из «Ростова». О расставании с Карпиным жёлто-синие объявили 25 февраля.

«Уход Карпина из «Ростова» не является неожиданным решением. Он уже выступал с заявлением, что был готов покинуть команду. Ему тяжело из-за постоянных переездов, а к тому же он является тренером сборной России. Это его основная задача. По всей вероятности, наша сборная через год вернётся к официальным соревнованиям. Все на это надеются. Карпин принял правильное решение, и я его полностью поддерживаю. Возвращение России на международную арену неизбежно. Возможно, это произойдёт и раньше, чем через год», — сказал Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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